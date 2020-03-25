Polis ekiplerince, sosyal medyadan doktor ve savcıların karantinaya alındığı yönünde paylaşım yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

TGRT Haber canlı yayınına bağlanan kahkaha yogası hocası, uygulattığı hareketlerle kimini güldürdü kiminin ekranı değiştirmesine neden oldu.

Canlı yayında kahkaha ile rahatlama terapisi

Fizyolojik veya psikolojik nedenler sonucunda ortaya çıkan hafıza kaybıdır.

Yasa dışı geçiş yapmak isteyen 3 bin 541 kişi yakalandı

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Kadın profesör kepçenin önüne yattı

Pamukkale Üniversitesi kampüsü içindeki yerli tohum ile bitki üretimi yapılan BİYOM tarlasındaki altyapı çalışmalarına kadın profesör, kepçenin önüne yatarak engel olmak istedi.