Türkiye, koronavirüs nedeniyle günlerdir evde kaldı.
İnsanların üzerindeki gerginliğin gitmesi için kahkaha atması önerildi.
Konuyla ilgili TGRT Haber canlı yayınında Ekrem Açıkel'in konuğu, kahkaha yogası lideri İpek Ateşalp oldu.
DURDUK YERE KAHKAHA NASIL ATILIR
İnsanlara kahkaha atmayı tavsiye eden Ateşalp, insanların nedensiz bir şekilde gülebilmesi gerektiğini söyledi.
Yayının devamıda İpek Ateşalp, kahkaha atabilmenin yollarını gösterdi. Hareketleri Ekrem Açıkel de tekrar edip kahkaha attı.
Canlı yayında kahkaha ile rahatlama terapisi VİDEO