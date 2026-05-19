Canlı yayında sokak köpeği tartışması: Sinan Burhan ile Erdoğan Aktaş birbirine girdi

Her gün yeni bir tartışma yaşanıyor.

Başıboş sokak köpeklerinin vatandaşlar için yarattığı tehlike Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olarak öne çıkıyor.

Son dönemde köpeklerden kaynaklı yeni ölüm ve yaralanma vakaları yaşarken televizyonlarda bu konu sık sık tartışılıyor.

CANLI YAYINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Yaşanan bu tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

Tv100 ekranlarında yayınlanan Eşit Ağırlık programında gergin anlar yaşandı.

Programın moderatörü Erdoğan Aktaş ile gazeteci Sinan Burhan arasında konu üzerinden sert bir tartışma gerçekleşti.

"KÖPEK SEVİCİLİĞİ YAPIP ANKARALILARIN GÖNLÜNÜ KIRMASIN"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a seslenen Burhan, "Sakın ola köpek sevgiciliği yapıp da Ankaralıların gönlünü kırmasın. Burada uyarıyorum Mansur Yavaş'ı, sakın bu işin içine girme.

Köpek hayvanları bizimdir ama insan daha değerlidir ama Mansur Yavaş, sakın bu işin içine girme." dedi.

"KÖPEKLERİ ÖLDÜRÜN"

Bu sözlere tepki gösteren Aktaş, bir anda sesini yükselterek bir ironi ile "Köpekleri öldürün" diye bağırmaya başladı.

Hemen ardından Burhan ise "Çocukları öldürün, kadınları öldürün" diye bağırarak karşılık verdi.

"HAYVANLARA ZARAR VEREMEZSİNİZ"

Burhan daha sonra "Köpekleri koruyacağız diye çocukları öldürün, evet" derken Aktaş ise "Hayvanlara zarar veremezsiniz" yanıtını verdi.

Daha yeni Van’da bir çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatan Burhan, Aktaş’tan sorumluların yöneticiler olduğu yönünde cevap aldı.