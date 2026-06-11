Cansel Elçin ve Tuğçe Bayat'tan yeni paylaşım! Oğulları Atlas’a yorum yağdı

Ekranların ünlü oyuncu çiftlerinden Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, 2020 yılında hayatını birleştirmişti. Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak ama istikrarlı bir şekilde sürdüren çift, geçtiğimiz yıl bebek beklediklerini açıklayarak hayranlarına büyük bir sevinç yaşatmıştı.

Çift, 2025 yılının Şubat ayında oğulları Atlas'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamışlardı.

ATLAS YEMEK YİYOR

Ünlü çift, bugün minik oğulları Atlas'ın sevimli anlarını paylaştı. Sık sık oğluyla paylaşım yapan ünlü çift, bu kez de minik Atlas'ın yemek yediği o eğlenceli anları takipçilerinin beğenisine sundu. Minik Atlas'ın bezelye yediği anlar takipçilerinin de ilgisini çekti.