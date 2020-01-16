taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8919
Euro
6.5737
Altın
1553.24
Borsa
122061.96
Gram Altın
293.935
Bitcoin
51254.91

Cansu Dere yine ev değiştirdi

Ünlü oyuncu Cansu Dere, 4 katlı Boğaz'a nazır bir villa kiraladı.

Haber Merkezi | 16.01.2020 - 09:56..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Cansu Dere, geçen yıl Avrupa Yakası'ndaki evine hırsız girdiği için Kandilli’ye taşınmıştı. Bu evden de memnun kalmayan ünlü oyuncu, ‘Çok uzak’ diyerek yeniden ev arayışına girmişti.

ARKADAŞLARINA YAKIN OLMAK İSTEDİ

Oyuncu, Boğaz’da kiraladığı yeni evini de güvensiz buldu. Arkadaşlarına yakın bir noktada oturmak istedi.

SİNEM'E KOMŞU OLDU

20 bin TL’ye kiraladığı 4 katlı, yine Boğaz manzaralı bir eve taşınan Cansu Dere, Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftine komşu oldu.

Yeni evine eşya taşırken görüntülenen Cansu Dere’ye, arkadaşı Sinem Kobal da yardımcı oldu.

Cansu Dere yine ev değiştirdi

Cansu Dere yine ev değiştirdi

İlginizi Çekebilir
Ozan Doğulu gençlik sırrını açıkladı
Ozan Doğulu, katıldığı bir davette nasıl genç kaldığını açıkladı.
Necip Memilli'nin yeni aşkı
Ünlü oyuncu Necip Memilli, yeni sevgilisini sosyal medya hesabından duyurdu.
Işın Karaca'yı sinirlendiren soru
Işın Karaca, kendine sorulan bir soruyla adeta çılgına döndü.
Zehra Çilingiroğlu'ndan aşk pozu
Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu, mutluluk pozu verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı

Metin İyidil hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı

280
İsveç ordusunda 20 yıl görev yapan sahte albay

İsveç ordusunda 20 yıl görev yapan sahte albay

38
Hakkari'de eğitim kazası: 2 asker şehit

Hakkari'de eğitim kazası: 2 asker şehit

66
Minibüste okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu

Minibüste okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu

69
Sultangazi'de bir işçi yanarak can verdi

Sultangazi'de bir işçi yanarak can verdi

9
Yeni Malatyaspor'da Ünal Karaman sesleri

Yeni Malatyaspor'da Ünal Karaman sesleri

21
Yunanistan ağlıyor: Libya zirvesine bir biz davet edilmedik

Yunanistan ağlıyor: Libya zirvesine bir biz davet edilmedik

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir