Cansu Dere yine ev değiştirdi

Cansu Dere, geçen yıl Avrupa Yakası'ndaki evine hırsız girdiği için Kandilli’ye taşınmıştı. Bu evden de memnun kalmayan ünlü oyuncu, ‘Çok uzak’ diyerek yeniden ev arayışına girmişti.

ARKADAŞLARINA YAKIN OLMAK İSTEDİ

Oyuncu, Boğaz’da kiraladığı yeni evini de güvensiz buldu. Arkadaşlarına yakın bir noktada oturmak istedi.

SİNEM'E KOMŞU OLDU

20 bin TL’ye kiraladığı 4 katlı, yine Boğaz manzaralı bir eve taşınan Cansu Dere, Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftine komşu oldu.

Yeni evine eşya taşırken görüntülenen Cansu Dere’ye, arkadaşı Sinem Kobal da yardımcı oldu.