Cansu Özbay: Türk kadını her zaman en yukarıda olmayı hak ediyor

CEV Şampiyonlar Ligi Kupası’nı 7’nci kez müzesine götüren VakıfBank’ta 30 yaşındaki tecrübeli pasör Cansu Özbay, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Tarih yazdıklarını ifade eden Cansu Özbay, “Çok mutlu hissediyorum kendimi. Çok şanslı hissediyorum. Bu kupayı 7’nci kez evimize getirmek bizim için çok anlamlı. Özellikle Final Four’da bambaşka bir hikaye yazdık, tarih yazdık. İnanılmaz bir geri dönüşe imza attık. Hayatım boyunca unutmayacağım maçlarda birinci sıraya aldı şu an yerini. Tüm takım arkadaşlarımı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"VAKIFBANK RUHU DİYE BİR GERÇEK VAR"

VakıfBank’ın bambaşka bir takım olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki pasör, “VakıfBank bambaşka bir yer. Aslında içeri girdiğinizde anlıyorsunuz. VakıfBank’ın bambaşka bir hikayesi var. Ben önceden burada oynamadığım zamanda da izlediğimde bu geri dönüşlere şahit oluyordum. VakıfBank ruhu diye bir gerçek var. O yüzden bu geri dönüşler oluyor. Bunu da Giovanni ve ekibinin yaptığını düşünüyorum. Ayrıca gelen oyuncular tabii bambaşka karakterler. Bu da çok önemli. Bu yıl da biz bunu tekrardan gösterdik, tekrardan sahaya koyduk” ifadelerinde bulundu.

"TÜRK KADINI HER ZAMAN EN YUKARIDA OLMAYI HAK EDİYOR"

Türk kadınının gücünü zirveye taşıdıklarına değinen Cansu Özbay, “Türk kadınının gücünü en yukarılara taşıdığımızı düşünüyorum. Özellikle de milli takımda neler başardığımızla beraber. Türk kadını her zaman en yukarıda olmayı hak ediyor” diyerek sözlerini noktaladı.