Çantadaki powerbank patladı: Genç influencer alevler içinde kaldı

Kazakistan'ın sosyal medya fenomeni 27 yaşındaki Dilyara Khamzina, tahmin edemeyeceği bir talihsizlik yaşadı.

Khamzina, spor salonundan çıkarken çantasındaki taşınabilir şarj cihaz patladı.

Saniyeler içerisinde yükselen alevler saçlarına sıçradı.

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, Influencer Dilyara Khamzina'nın çaresiz anları yer aldı.

Sosyal medya fenomeni; kafa derisi, saçları , kaşları, kirpikleri ve başının yanı sıra vücudunun sağ tarafında da ciddi yanıklar aldı.

Olay sırasında bir spor salonu çalışanı yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı ancak ilk müdahale yeterli olmadı.

Daha sonra çanta dışarı çıkarılarak yangın kontrol altına alındı.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan genç kadın, “Ne olduğunu ilk anda anlayamadım. Etrafta ölüm sessizliği vardı, sadece patlama sesleri duyuluyordu. Sonra yanan şeyin çantam olduğunu fark ettim ve omzumdan çıkarmaya çalıştım. Spor salonu çalışanlarına minnettarım. Çantayı üzerimden atıp uzaklaşmama yardımcı oldular çünkü gerçekten çaresiz durumdaydım” ifadelerini kullandı.