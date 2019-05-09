Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Garden Grove kentinde korkunç bir kapkaç olayı yaşandı.

ÇANTASINI ALMAK İSTEDİĞİ KADINI YERDEN YERE VURDU

Sabah saat 9: 45'te aniden saldırıya uğrayan kadın önce kaçmaya çalıştı. Çantasını ısrarla çekiştiren kapkaççı ise kadını arabasına kadar yerde sürükledi. Çantayı ısrarla bırakmayan kadın, gaspçının son hamlesiyle savrularak kafasını bir kamyonete çarptı.

Çantasını kaptırmamak isterken hayatını kaybetti





GASPA UĞRAYAN KADIN ÖLDÜ

Kapkaççılar kaçarken, ağır yaralanan kadın acilen hastaneye kaldırılsa da, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yetkililer ise, suçluları plakadan takip ederek buldukları gaspçıları yasal işlemler için gözaltına aldı.







