İstanbul'da Çapkanlar'a operasyon: 24 gözaltı

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Yasa dışı bahisle mücadele hız kesmiyor.

Suç örgütlerine ardı ardına operasyonlar düzenleniyor.

Yeni operasyon, Çapkanlar suç örgütüne yapıldı.

28 GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çapkanlar suç örgütü üyesi 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 24'ü gözaltına alındı.

Aramalar sırasında dijital materyallere el konulurken, yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi.

KAYNAĞI BELİRSİZ PARA HAREKETLERİ

Soruşturmada alınan bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizi ve Kripto/Elektronik Para Kuruluşları verilerinde, yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde bulunduğu ve yasadışı bahis suçu geliri olan paranın şüphelilerin hesaplarına süreç içinde giriş yapmaya başladıkları belirlendi.

5 MİLYAR LİRA SUÇ GELİRİ AKLANDI

Soruşturmada yer alan tespitlere göre, belirli bir miktara ulaşan para, kripto varlık hesaplarına aktarılarak soğuk cüzdan adreslerine transfer edildi.

Başsavcılık açıklamasında, yasa dışı bahisten elde edilen toplam 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL suç gelirinin aklandığının tespit edildiği belirtildi.