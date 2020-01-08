Cardi B, ABD vatandaşlığından çıkıyor

ABD'li rapçi Cardi B, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, İran ile ABD arasındaki gerilim tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları nedeniyle Nijerya vatandaşlığı için harekete geçtiğini açıkladı.

'EN APTALCA HAREKET'

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'ye yönelik operasyonun emrini veren Trump'ın bugüne kadarki en 'aptalca' hareketini sergilediğini söyleyen Cardi B'ye, takipçilerinden destek gecikmedi.

TAKİPÇİLERDEN DESTEK

Bazı Cardi B hayranları "Nereye gidiyorsan bizi de götür." dedi.

DAHA ÖNCEDE ELEŞTİRMİŞTİ

Cardi B, söz konusu paylaşımı, 'olası bir üçüncü dünya savaşı'nı tiye alan bir tweet'e cevap olarak yazmıştı. 27 yaşındaki Cardi B, daha önce de Trump'ın yasa dışı göç konusundaki politikalarını sosyal medya üzerinden eleştirmişti.