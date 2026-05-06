Cardi B Met Gala 2026'ya kıyafetiyle damga vurdu! Bağırsağa benzetildi

Dünya moda dünyasının en prestijli gecelerinden biri olan Met Gala 2026, bu yıl “Costume Art” temasıyla New York’taki Metropolitan Museum of Art’ta düzenlendi.

Her yıl olduğu gibi moda ile sanatı buluşturan gecede ünlüler, “Fashion Is Art” dress code’unu en yaratıcı şekilde yorumlamak için adeta yarıştı. Geceye ilginç tarzıyla Cardi B damga vurdu.

BAĞIRSAĞA BENZETİLDİ

Cardi B, kırmızı halı etkinliğine transparan siyah dantel bir kıyafet ve devasa kollarıyla katıldı. Ünlü ismin ilginç tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isim, bağırsağa benzetildi.