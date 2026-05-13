Casusluk davasında İmamoğlu'nun tutukluluğunun devamı talep edildi

Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın tutuklu yargılandığı, 4 sanıklı casusluk davasının ilk celsesinin üçüncü günü görülüyor.

Duruşma savcısı, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, ara mütalaasını sundu.

Savcı, İBB'ye ait kullanılan IP adreslerinin ve ilgili sunucu sağlayıcılarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığından istenmesini talep etti.

Dava konusu olan bazı e-maillerin göndericilerinin gerçek olup olmadığının, suç tarihinde İBB'de çalışıp çalışmadıklarının tespiti ve "ibb.gov.tr" uzantılı sistemlere erişim sağlayan kullanıcı IP kayıtları ve güvenlik log kayıtlarının tespiti için Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasını isteyen savcı, ayrıca ilgili e-mail hesapları üzerinden "ibb.gov.tr" uzantılı sistemlere bağlı mail server, VPN, active directory, uzak erişim sistemleri veya diğer kurumsal sistemlere bağlantı sağlanıp sağlanmadığının tespitinin incelenmesini istedi.

Mütalaada, log kayıtları incelenerek yetkisiz erişim, veri sızıntısı veya hesap ele geçirilmesi bulguları varsa tespit edilmesi, ham verilerin düzenlenerek rapor haline getirilmesi de talep edildi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINI İSTEDİ

Savcı mütalaasında, üzerine atılı suç bakımından suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun kanunda öngörülen cezasının alt ve üst sınırları, tutuklu kalınan süre ile atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarına göre tutukluluk süresinin ölçülü olması, delil toplama işlemlerinin henüz tamamlanmaması ve adli kontrol tedbirinin bu aşamada yeterli olmayacağı gerekçeleriyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşma, sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç tarihinin 2019-2025 yıllarını kapsadığı belirtildi.

Savcılık iddiasına göre, sanıklardan Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanına ait olduğu değerlendirilen çok sayıda bilgiye ulaşıldı. Bu veriler üzerinden vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağlandığı öne sürüldü.

İddianamede ayrıca, söz konusu verilerin Necati Özkan aracılığıyla temin edildiği ve belediyeye ait elektronik posta hesapları ile şifrelerin, “Ostin” adı verilen dijital platforma aktarıldığı iddia edildi.

Savcılık, bu sistem üzerinden belediyeye ait gizlilik içeren belge, yazışma ve veri içeriklerine erişim sağlandığını ileri sürdü.

“YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİNE VERİ AKTARILDI” İDDİASI

İddianamede yer alan en dikkat çekici suçlamalardan biri ise belediye verilerinin, yabancı istihbarat servisleriyle ilişkilendirilen kişilere aktarıldığı iddiası oldu.

Savcılık, Ekrem İmamoğlu imzasıyla 19 Nisan 2019 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderildiği belirtilen yazıyla, dışarıdan görevlendirilecek uzmanlara belediye verilerine erişim, inceleme ve kopyalama yetkisi verildiğini öne sürdü.

İddianamede, bu sürecin seçim dönemlerinde veri analizi yapılması ve yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı faaliyetlerde kullanıldığı iddia edilirken, vatandaşlara ait özel bilgilerin de analiz süreçlerinde işlendiği savunuldu.

“2019 YEREL SEÇİMLERİNE ETKİ” İDDİASI

Savcılık makamı, “İBB veri kopyalama” sürecinin kamuoyundaki etkisini azaltmak amacıyla bazı algı operasyonları yürütüldüğünü de öne sürdü.

İddianamede, yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu ileri sürülen Aaron Barr isimli kişi ile bazı sanıkların birlikte hareket ettiği iddiasına yer verildi.

Savcılık, belediye verilerinin kullanılmasıyla 2019 yerel seçim süreçlerinin manipüle edilmesinin hedeflendiğini ve bu yolla İstanbul başta olmak üzere Türkiye siyasetinde etkili olunmasının amaçlandığını iddia etti.

20’ŞER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede; Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında, “siyasal casusluk” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcılık, devletin güvenliği ve siyasal yararları açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendirilen belediye verilerinin izinsiz şekilde dijital platformlara aktarıldığını öne sürdü.

Dava sürecinin ilerleyen duruşmalarda sanık savunmaları, dijital materyal incelemeleri ve bilirkişi raporlarıyla devam etmesi bekleniyor.