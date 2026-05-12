Çatılardaki dönen mekanizma bakın ne işe yarıyormuş

Birçok binanın çatısında rüzgarla birlikte dönen metal mekanizmalar dikkatinizi çekmiş olabilir.

Halk arasında “baca rüzgar gülü” olarak bilinen bu sistemler, yalnızca dekoratif bir görüntü oluşturmuyor.

Pek çok kişinin estetik bir parça olduğunu düşündüğü bu sistemlerin aslında oldukça önemli bir görevi var.

KOKUSAVAR

Baca rüzgar gülü olarak bilinen bu mekanizma, rüzgarın gücünü kullanarak bacanın içindeki hava akışını düzenliyor.

Merkezkaç kuvvetiyle baca içindeki kirli havayı hızla dışarı atar, daha iyi bir hava akışı sağlar.

Yanma verimliliğini artırarak ısınma sistemlerinin (soba, kombi) daha verimli çalışmasına katkıda bulunur.

Bina havalandırma bacalarındaki kötü kokuları, yağ buharını ve nemi dışarı atar.