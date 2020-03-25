Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 Türk hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, dün akşam itibarıyla 8 ülkeden 11 seferle, 2 bin 721 Türk öğrencinin daha yurda getirildiğini bildirdi.

32 TÜRK YAŞAMINI YİTİRDİ

Koronavirüsle ilgili 30 binden fazla çağrı aldıklarını belirten Çavuşoğlu, yurt dışında 32 Türk'ün salgından yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bazı vatandaşlarımızın aileleri, cenazelerini Türkiye'ye getirmek istedi. Normal uçuşlarımız yok ama kargo uçuşları var. Gereken desteği veriyoruz.

Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti. Vizesi geçmiş vatandaşlara karşı farklı ülkelerin Dışişleri Bakanları ile görüşüyoruz.

30 BİNDEN FAZLA ÇAĞRI

Koronavirüs ile ilgili 30 binden fazla çağrı aldık. Bunlara tek tek cevap veriyoruz. Dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımızın eleştirileri tek tek dikkate alıyoruz. Sadece benim sosyal medya hesabıma 3 bin 200 çağrı alıyoruz.

Lütfen mecbur olmadıkça sokağa çıkmayınız. Bizler size hizmet etmek için başkonsolosluklar, büyükelçilikler açıyoruz.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

İspanya ve İtalya'nın Dışişleri Bakanları ile neler yapmamız gerektiğine dair konuşmalarımız oldu. Bugüne kadar 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik.

Kendi ihtiyacımızı biz tespit edip tüketim fazlası ihtiyacı temin edebiliriz. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de fırsatçılar oldu, stok yapanlar oldu. Her şey tüm merkezden kontrol edilecek. Dün örneğin İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştüm, geçmiş olsun demek için. Kendilerinin bizden maske talebi oldu.

TÜRKİYE, 1. SIRADA

Özellikle G-20 ülkeleri olarak bizim bunu koordine etmemiz gerekiyor. Gereken katkıyı sağlarız, adımı atarız. Türkiye insani ülke olarak dünyada 1. sıradadır.

65 YAŞ VE ÜZERİNE UYGULANAN SOKAK YASAĞI

Devletimiz gerekli desteği veriyor. Gıda, ilaç ihtiyacı olduğu zaman polis kardeşlerimiz, zabıta kardeşlerimiz, belediyelerimiz, devletin kurumları gerekli desteği veriyor.

YASAĞI SUİSTİMAL EDENLER

Gördük ki son günler de onu da suistimal edenler oldu. Yaşlı vatandaşlarımızı rencide edenler oldu. Bu duyurudan haberi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız var. Gerekli tedbirleri almalıyız. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da her türlü desteği vermemiz lazım. Onlar da bu kara uysunlar.

Paniğe gerek yok tedbir alacağız. İnşallah bu süreci aşacağız ve bu süreçten daha güçlü çıkacağız."

