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Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle telekonferans görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Çin, İran, Irak ve İtalya'daki büyükelçi ve başkonsoloslarla görüntülü görüştü.

AA & Ensonhaber | 16.03.2020 - 16:32..
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Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı teyakkuzda...

Her alanda tedbirler artırılırken, Dışişleri Bakanlığı personelinin tüm izinleri iptal edildi.

Bakanlık'ta ayrıca, 24 saat hizmet veren koordinasyon ve destek merkezi kuruldu.

BÜYÜKELÇİLERLE TELEKONFERANSTA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da temaslarını, uzaktan iletişim yoluyla sürdürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, bu kapsamda, Türkiye'nin Pekin, Roma, Vatikan, Tahran ve Bağdat büyükelçilerinin yanı sıra bu ülkelerde görevli başkonsoloslarla, video konferans yoluyla görüştü.

Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle telekonferans görüşmesi

SAĞLIK DURUMLARINI SORDU

Bu ülkelerde görevli Dışişleri Bakanlığı personelinin sağlık durumlarını soran Çavuşoğlu, bu büyükelçiliklerde ve başkonsolosluklardaki tüm çalışanların sağlıklarının iyi olduğu bilgisini aldı.

Çin, İtalya, İran, Irak ve Vatikan'da koronavirüs salgınındaki son gelişmeler ve alınan tedbirlerle ilgili brifing verilen Çavuşoğlu, bu ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumu hakkında da bilgi aldı.

Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle telekonferans görüşmesi

SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ KONUŞTULAR

Çavuşoğlu, salgın nedeniyle Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ticaretin nasıl etkilendiği, İran ve Irak ile sınırlarda ne gibi sorunlarla karşılaşıldığı ve nasıl çözümler bulunduğuna dair de bilgilendirildi.

Video konferans toplantısına Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş katıldı. Toplantıda ayrıca Guanco, Hong Kong, Şanghay, Meşhed, Tebriz, Urumiye, Basra, Erbil, Musul ile Milano başkonsolosları yer aldı.

Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle telekonferans görüşmesi

Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle telekonferans görüşmesi

Çavuşoğlu'ndan büyükelçilerle telekonferans görüşmesi

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