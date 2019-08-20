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Çaya bir yüzde 15 zam daha

En son haziran ayının sonunda kuru çaya yüzde 15 zam yapan ÇAYKUR, bir yüzde 15 zam daha yaptı.

Haber Merkezi | 20.08.2019 - 10:12..
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Çaya bir yüzde 15 zam daha

Çay; Türk insanının vazgeçilmezi. Kahvaltı yaparken, kahvaltıdan sonra keyif için, esnafla muhabbet ederken, ev oturmasına gidildiğinde, iş toplantısında, akşam aileyle vakit geçirirken, arkadaşlarla tavla-okey oynarken...

Kısacası çay hayatımızın her yerinde var. Dünya genelindeki istatistikler de bunu söylüyor. Kişi başı 3,5 kilogram kuru çay tüketimiyle Türkiye bu alanda ilk sırada.

HAZİRAN SONUNDA 30 TL OLDU

Yalnız çay severlerin bu yaz canı sıkkın öyle ki; geçtiğimiz haziran ay sonunda ÇAYKUR, artan işçi ve işçi maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya yüzde 15 zam yaptı. ,

Bu zammın ardından en çok tüketilen ÇAYKUR sarı paket olarak bilinen ÇAYKUR Turist Çayı'nın 1 kilogramlık paketi 30 lira olmuştu.

Çaya bir yüzde 15 zam daha

BİR ZAM DAHA YOLDA

Dünya Gazetesi'nden Necati Tuzcu'nun haberine göre; ÇAYKUR, bugün kuru çaya yüzde 15 zam daha yapacak.

Bu zammın ardından 1 kilogramlık ÇAYKUR sarı paketin fiyatı 35 lira olacak.

Çaya bir yüzde 15 zam daha

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