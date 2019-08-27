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Çaycı Hüseyin'den 'ölmedim' çığlığı

Hakkında sık sık 'öldü' haberleri çıkan tiyatro ve dizi oyuncusu Alparslan Özmol, namıdiğer 'Çaycı Hüseyin', ölmediğini ispat etmek için basın açıklaması yaptı.

İHA | 27.08.2019 - 15:29..
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Yaptığı 'Çaycı Hüseyin' tiplemesiyle hafızalara kazınan tiyatro ve dizi oyuncusu Alparslan Özmol, ölmediğini yaptığı basın toplantısıyla duyurdu.

ASILSIZ HABERLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Çığlık filminin ara karakteri hayalet maskeli katil kostümü giyen arkadaşıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan oyuncu, gece gündüz aranarak yaşayıp yaşamadığının kontrol edildiğini belirterek, asılsız haberlere tepki gösterdi.

Çaycı Hüseyin ölmediğini kanıtlamak için basın açıklaması yaptı İZLE

"KUTUP AYISI SALDIRMADI"

Hakkında çıkan öldü dedikodularına da esprili bir dille cevap veren Özmol, "Ankara sahillerinde kutup ayısı saldırısına uğramadım, güzide ilimiz Çorum’da gerçekleşen tsunamide de metrelerce sürüklenip can çekişmedim." dedi.

"SAKİN OLUN"

Sosyal medya kullanıcılarının özgünlüğüne hayran kaldığını ifade eden Özmol, “Sakin olun, eğer ölürsem ben size haber vereceğim. Diğer asılsız haberlere itibar etmeyiniz.” diye konuştu.

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