Çekiliş başlattı! Evini 300 TL'ye satacak...

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 36 yaşındaki Gina Sapsted, 370 bin sterlin değerindeki iki odalı dairesini sıra dışı bir yöntemle satışa çıkardı.

Kuzey Londra'nın Tottenham bölgesinde bulunan evi için Sapsted, yalnızca 5 sterlinlik çekiliş biletleri satıyor.

İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre çekilişin kazananı ya dairenin sahibi olacak ya da 300 bin sterlinlik nakit ödülü alma şansını elde edecek.

BELGESELDEN ETKİLENDİ

Sapsted bu yönteme yönelmesinde emlak sektörüyle ilgili izlediği bir belgeselin etkili olduğunu söyledi.

Londra'da kira ve konut fiyatlarının gençler için giderek erişilmez hale geldiğini belirten Sapsted, bu çekilişle özellikle ilk kez ev sahibi olmaya çalışan gençlere ulaşmak istediğini ifade etti.

Sapsted "İnsanların umuda ihtiyacı var. Londra'da kira ve ev kredisi ödemeden yaşayabilmek hayat değiştirici bir şey" dedi.

Çekilişin 31 Mayıs saat 22.00'de sona ereceği açıklandı.