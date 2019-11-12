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Çekirgeler Pakistan'ı istila etti

Pakistan'ın Karaçi şehri çekirge istilasına uğradı.

İHA | 12.11.2019 - 18:02..
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Pakistan’ın Karaçi kentinde çekirge istilası yaşanıyor. Sind eyaletinde bulunan kentte yaşanan çekirge istilası hayatı olumsuz etkiledi.

''GEREKMEDİKÇE SOKAĞA ÇIKMAYIN''

Sind Eyaleti Tarım Bakanı Ismail Rahu çekirgelerin tarım alanlarına zarar vermediğini belirterek, halkın gerekmedikçe sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu.

Durumu yakından izlediklerini ifade eden yetkililer, çekirgelerin zararsız olduklarını dile getirdi. Yetkililer çiftçilere tarım alanlarının ilaçlanması gerektiği uyarısında bulundu.

Pakistan’da çekirge istilası VİDEO

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