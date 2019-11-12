Çekirgeler Pakistan'ı istila etti

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Soner Yalçın'dan modern tıbbın deşifresi: Kara Kutu

Gazeteci, Yazar Soner Yalçın’dan yine şaşırtan bir kitap! Bu kez merceğinde tıp dünyası var; kullandığımız ilaçların yan etkileri bize neler yapıyor? Ve en önemlisi konunun geçmişinde neler var?