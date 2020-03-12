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Çekya'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

Çekya Başbakanı Babis, koronavirüsün yayılmasını önlemek için olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi kararı aldıklarını açıkladı.

AA | 12.03.2020 - 18:25..
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Ölümcül koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla, tüm ülkeler önlem üstüne önlem almaya devam ediyor.

Bu kapsamda Çekya da olağanüstü hal (OHAL) kararı aldı.

Çekya Başbakanı Adrej Babis basına yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00 itibarıyla OHAL’in yürürlüğe gireceğini belirterek, alınan yeni önlemleri duyurdu.

SINIR KAPILARINDA KISITLAMA

Avusturya ve Almanya sınırlarında cuma akşamından itibaren yeni bir düzenlemeye gidileceğini ifade eden Babis, yeni sınırlamalarla ülkeye giriş ve çıkışların yalnız 11 sınır kapısından gerçekleştirileceğini söyledi.

Babis, yüksek risk bulunan ülkelerden Çekya'ya girişlerin yasaklanacağını, aynı şekilde Çekya vatandaşlarının da bu ülkelere gidişine izin verilmeyeceğini kaydetti.

Çekya'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

AVUSTURYA VE ALMANYA'DAN GİRİŞLER YASAKLANACAK

Almanya ve Avusturya'dan Çekya'ya yabancıların girişine izin verilmeyeceğini aktaran Babis, bir sonraki duyuruya kadar bütün vize işlemlerinin askıya alındığını, yurt dışında bulunan Çeklerin ülkeye giriş yapabileceğini ve girenlerin iki hafta karantinaya alınacağını bildirdi.

BAR VE RESTORANLAR 20.00 - 06.00 ARASI KAPALI

Yeni önlemler kapsamında, cuma günü itibarıyla bar ve restoranlar saat 20.00'den 06.00’ya kadar kapalı tutulacak. Spor salonları, yüzme havuzları ve bazı spor tesisleri, kulüpler, galeriler ve kütüphanelerin yanı sıra alışveriş merkezlerindeki restoranlar da kapanacak.

KARANTİNAYA POLİS DENETİMİ

Ayrıca ülkede karantinaya alınan kişilerin kurallara uyup uymadıları polis tarafından denetlenecek.

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