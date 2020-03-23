Çekya'da koronavirüsten ilk ölüm

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, her gün can almaya devam ediyor.

Yetkililer, salgını engellemek için tedbirler alıyor.

İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Çekya'nın başkenti Prag’daki Bulovka Hastanesi'nde, koronavirüs tedavisi gören 95 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, ülkede virüs bulaşması sonucu yaşamını yitiren ilk hastanın çeşitli rahatsızlıklarının da bulunduğu duyuruldu.

ÜLKE SINIRLARI KAPALI TUTULACAK

Öte yandan Çekya Ulusal Kriz Birimi Başkanı Roman Prymula, yaptığı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında ülke sınırlarının iki yıl süresince kapalı tutulabileceğini, bu zaman zarfında vatandaşların tatillerini ülkelerinde geçirmelerinin daha iyi olacağını belirtti.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla olağanüstü hal ilan edilen ülkede, yabancı ülke vatandaşlarının Çekya’ya girmesine müsaade edilmezken maskesiz sokağa çıkılmasına da izin verilmiyor.

Çekya Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı 1.120'ye yükseldi, hastalardan 19’u yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.