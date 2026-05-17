Çelik Kubbe'nin en kritik parçalarından: ASELSAN'dan KORKUT paylaşımı

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde giriştiği büyük çalışmalar tüm dünyada ilgi topluyor.

ASELSAN, EFES-2026 Tatbikatı'nda sergilenen KORKUT Hava Savunma Top Sistemi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"KORKUT senfonisi" başlığıyla paylaşılan görüntülerde KORKUT Hava Savunma Top Sistemi'nden yapılan atışların görüntülerine yer verildi.

EFES-2026 Tatbikatı kapsamında atış yapan KORKUT'a ait görüntüler senfoniye benzetildi.

HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI ETKİN ÇÖZÜM

Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma ağı olan Çelik Kubbe mimarisinin en kritik parçalarından biri olarak görev yapan sistem, alçak irtifadaki tehditleri etkisiz hale getiriyor.

KORKUT Hava Savunma Top Sistemi, ASELSAN tarafından alçak irtifa hava tehditlerine karşı geliştirilen mobil hava savunma sistemi olarak öne çıkarken insansız hava aracı, helikopter ve alçaktan uçan sabit kanatlı hedeflere karşı etkin çözüm sunuyor.

KORKUT, 35 milimetre kalibre çift namlulu top sistemi ile donatıldı.