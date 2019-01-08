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Celil Nalçakan sevgilisine duygusal veda etti

Celil Nalçakan, bir süredir birlikte olduğu pilates eğitmeni sevgilisi ile yollarını ayırdı.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 10:13..
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Oyuncu Celil Nalçakan, Instagram hesabından paylaştığı duygusal mesaj ile sevgilisine veda etti.

"HOŞÇA KAL SEVGİLİM"

Birlikte yer aldıkları bu kareyi hesabında paylaşan oyuncu altına şu notu düştü: "Bin hata, bin bir kavga, yokuş aşağı inerken yanakta bir gamze oluyor... Aileme ve bana bu kadar kıymet verdiğin için, hem “elveda”, hem “eyvallah” dediğin için, güzel gülen gözlerin bir zaman parladığı için, sana çok teşekkür ederim canımın içi Ceren Kahyaoğlu… Hata da, günah da suç da benim... Hoşça kal canımın içi en sevdiğim... Ayağına taş, gözüne yaş değmesin..."

Celil Nalçakan sevgilisine duygusal veda etti

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