Celtic, "Old Firm" derbisinde Rangers'a 3 attı

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan derbi maçta Rangers'ı 3-1 yenen Celtic, bitime iki hafta kala şampiyonluk yolunda lider Hearts ile puan farkını 1'e indirdi.

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı.

Şampiyonluk Grubu'nda lider Hearts'ın dün Motherwell ile 1-1 berabere kaldığı haftada Celtic, "Old Firm" derbisinde Rangers'ı ağırladı.

CELTIC GALİP GELDİ

Mikey Moore'un 9. dakikada attığı golle Rangers'ın öne geçtiği karşılaşmada, ev sahibi ekip 23. dakikada Hyun-Jun Yang ile berberliği yakaladı.

Celtic, Daizen Maeda'nın 53 ve 57. dakikalarda attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

PUAN FARKI 1

Sezonun bitimine 2 hafta kala Şampiyonluk Grubu'nda Hearts 77 puanla liderlik koltuğunda otururken, Celtic 76 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligin son haftasında Celtic, sahasında Hearts'ı konuk edecek.

Kaynak: Ensonhaber