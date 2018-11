Cem Özer: Ölmeden cenazemi yaşadım

Sinan Çetin'in yönettiği 'İstasyon' filminin çekimleri sırasında ayağını kıran, oksijen tedavisinde kötüleşerek yoğun bakıma alınan Cem Özer, günler sonra ilk kez açıklama yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen oyuncu, "Yoğun bakımda öldüğümü zannettim. ''Ben ölmeden cenaze törenimi yaşadım" dedi.

İşte Özer'in açıklamalarından satırbaşları:

''ŞU ANKİ DURUMUM İYİ''

''Tabii ki daha iyi günlerimiz oldu. Ama oldukça iyi. Her gün de daha iyiye gidiyor. Fizik tedaviyle devam ediyoruz. Zor günler geçirdik tabi. Ama her şerde bir hayır vardır.''

''Bundaki hayır da şu oldu beni çok seven insanlar varmış, benim çok sevdiğim insanlar varmış. Bunu fark ettim. Şunu söylemek istiyorum. sevdiğiniz biri varsa bunu ona sağlıklıyken gösterin. Gerçekten o anlamda çok duygulu günler geçirdim. Hiç ummadığım kişiler geldi, hiç ummadığım kişiler benim için gözyaşı döktü ve ben bu saatten sonra o insanları bırakmayacağım.''



''ÖLMEDEN CENAZE TÖRENİNİ YAŞADIM''

''Sadece tanıdığım, sevenler değil tanımadığım insanlar da var. Afyon'dan kaymak mı gelmedi, Kayseri'den pastırma, Trabzon'dan tereyağı mı gelmedi mi? Kemik suyu çorbalar... Aşçılarından şeflerinden çorbalar, reçeller... Hepsinin üstünde güzel notlar var. Sayamayacağım kadar şey. Bu beni çok duygulandırdı. Hep şey derdim ben, biz nekrofili bir milletiz ya. Ölü seviyoruz, cenazelerde, en çok ben severdim şovları yapıyoruz. Hep şey derdim bir insanın heykelini dikip, adını yaşatacaksanız onu ölmeden yapın. Ben ölmeden o cenaze törenini yaşadım. Gelenlerin gözünde pişmanlıkları gördüm.''



''UYANDIĞIMDAN BERİ AKLIMDA MEHMET ALİ VAR''

''Mehmet Ali ile sıkı fıkı bir dostluğumuz yoktu ama uyandığımdan beri aklımda o var. Asistanıyla konuştum. 'Ne olur bırakmayın elini tutun' dedim. İnşallah o da bir an önce kendisine gelir.Yoğun bakımda yatanlar her şeyi duyuyor ve hissediyoruz. Yoğun bakımda 'ben gittim, öldüm' dedim. Şu an sadece hatırlıyorum. Bırakmıştım kendimi. Oh be güzel bir şey kurtulduk her şeyden, dertten tasadan. Şimdi annemle babamla zaman geçiririm.''

''Zihin böyle düşünüyor. Koma böyle bir şey. Ama sonra eşimle kızımı bana bir şeyler anlatırken duydum. Yanımda belki 5 dakika kaldılar ama bana bir saat gibi geldi. Sonra dedim; Cem ne yapıyorsun, sen gideceksin ama onlar mahvolur, sonra kendimi toparladım. Ben o kapıya gittim oradan geri döndüm.''

''MEHMET ALİ'NİN BAŞINDAN AYRILMAYIN''

''O yüzden Mehmet Ali'nin başından ayrılmayın. En çok kimi seviyorsa gitsin o konuşsun başında. Uzunca bir süre sizlerle görüşme imkanımız olmadı. Bacağımda sıkıntı yok. Yürüyerek geldim zaten buraya.''