Cem Yılmaz Çağlar Çorumlu'yu anlattı: Tehlikeli bir oyuncu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği; başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak’ın bulunduğu Erşan Kuneri, yeni sezonuyla gelmeye hazırlanıyor.

Yeni isimleri de ekleyerek kemik kadroyla sete giren Cem Yılmaz, Çağlar Çorumlu hakkında konuştu. Çağlar Çorumlu'yu anlatan ünlü komedyen, sette rolünden hiç çıkmadığını anlattı:

"TEHLİKELİ"

“Çağlar inanılmaz tehlikeli bir oyuncu. Film boyunca 2-3 gün kadın kılığındaydı. Ara verildiğinde bile karakterden çıkmıyordu. Benim yıllardır tanıdığım Çağlar gitmiş, yerine köylü güzeli biri gelmiş gibiydi. Setteki gerçek köylü kadınların arasına karışıyordu. ‘Kestik’ denince bile onların yanında durmaya devam ediyordu. Biz gidip onu kalabalığın içinden almaya çalışıyorduk.

"KADINLARIN ARASINDA DOĞAL DURUYOR"

En komik tarafı da hiç sırıtmayışıydı. Kadınların arasında tamamen doğal duruyordu. Biz bile bazen dönüp tekrar bakıyorduk.”