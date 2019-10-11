Cem Yılmaz, Mehmetçik Vakfı'na bağış yapacak

Türk askeri, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristleri silmek için bölgeye Barış Pınarı Harekatı başlattı.

Asker, Suriye topraklarında mücadele verirken; sanatçılar da farklı yollardan desteklerini yolluyor.

Daha önce sesiz kaldığı için tepki gösterilen Cem Yılmaz, Mehmetçik Vakfı'na bağış yapacağını açıkladı.

BOSTANCI'DAKİ GÖSTERİNİN GELİRİ MEHMETÇİĞE

Twitter'dan açıklama yapan Yılmaz; "29 Ekim 2019 da Bostancı Gösteri Merkezinde yapılacak gösterimizin tüm gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladığımı tüm sevenlerime duyuruyorum. Birlik ve beraberlikten nasibini almamış sosyal medya ruhunu,memleketime daha faydalı işlerde görmek dileğiyle." dedi.