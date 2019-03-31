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Cem Yılmaz oy kullandı

Her seçim döneminde oy kullanırken yaptığı esprilerle haber olan Cem Yılmaz, yine gazetecilerle birlikte sandık başındaydı.

İHA | 31.03.2019 - 09:55..
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31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sandıklar oy kullanımına açıldı. Vatandaşların yanı sıra ünlü isimler de sandık başına gelerek oy kullanmaya başladı.

Komedyen Cem Yılmaz da oyunu erken kullanmayı tercih eden ünlülerden biri oldu. Sandıklar açıldıktan yaklaşık bir saat sonra 09.00 sıralarında oy kullanmayan gelen Cem Yılmaz, okula girişinde bir vatandaşın, "Cem Bey sizi çok seviyoruz" demesi üzerine, "Siz" diye karşılık vermesi keyifli anlar yaşattı.

"TELEFONUMU ÇEKECEKTİM"

1254 nolu sandığın başına gelen Yılmaz, seçmen pusulasını aldıktan sonra sandık görevlisinin cep telefonu hatırlatması üzerine, geri dönerek, "Söz verdim, telefonuma çekecektim" esprisiyle telefonunu görevlilere teslim etti.

Cem Yılmaz oy kullandı

YİNE ESPRİLERİNİ SIRALADI

Oyunu kullandıktan sonra sandık başına gelen Cem Yılmaz'ın kendisini bekleyen muhabirlerin mikrofonuna eğilerek, "Biz kazanacağız" diyerek espri yapması sınıfta gülüşmelere neden oldu.

Cem Yılmaz oy kullandı

Oyunu kullandıktan sonra bir muhabirin, ‘İçeride biraz uzun kaldınız’ sözü üzerine, ikinci espriyi patlatan Cem Yılmaz, "Kararsızlar, onları düşündüm hep, bir dahaki seçimde görüşmek üzere" diyerek okuldan ayrıldı.

Cem Yılmaz oy kullandı

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