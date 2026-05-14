Cem Yılmaz şakası gibi! 4 milyon liraya "köy" satın aldılar ama...

İngiliz Pearson çifti, Fransa’da terk edilmiş bir köy satın alarak yaşadıklarını anlattıkları paylaşımlarla sosyal medyayı salladı.

Ben Pearson ve eşi Nathan Pearson, yaklaşık 69 bin sterline (yaklaşık 4 milyon 300 bin TL) aldıkları dev çiftlik alanını yenilemeye başladı.

Ancak işler bekledikleri gibi gitmedi.

BÜTÇELERİ BİTTİ

Hayatlarını İngiltere’den Fransa’ya taşıma hayali kuran çift, yaklaşık 10 aydır renovasyon çalışmalarıyla ilgileniyor.

Eski RAF mühendisi olan Ben Pearson, tüm elektrik tesisatının yenilenmesi, su sistemi ve fosseptik kurulumu gibi masrafların bütçeyi bitirdiğini anlattı.

Pearson, “100 bin sterlinlik bütçemiz vardı ama hepsi tükendi. Gerçekçi olmak gerekirse en az 100 ila 150 bin sterlin daha harcamamız gerekecek” diye konuştu.

Cem Yılmaz stand up gösterisinin 'büyük ikramiye' ile ilgili bölümünde, “Yılbaşı çekilişinde geçen yıl kaç para verilmişti? 100 milyon lira verildi. Soruyorsun mesela, ‘Ne alırsın?’ hemen şey diyor. ‘Önce boğazda bir yalı’. Eee, bir tane de plazma televizyon. Bir tane de hassas terazi. Para böyle mi harcanır? 'Önce yalı' diyor. Bitti para 5 milyon içeridesin şuan” ifadelerini kullanmıştı.