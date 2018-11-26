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Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli paylaşımı

Aylar önce başlayan aşklarını dolu dizgin sürdüren Cem Yılmaz ve Defne Samyeli cephesinden yeni paylaşım.

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 13:18..
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ilk defa bir ilişkisinde bu kadar şeffaf. Defne Samyeli'ne sırılsıklam aşık olan Yılmaz, ilişkisini eskisi gibi gizlemek yerine artık sosyal medyasından paylaşıyor.

"YENİLİR YENİLMEZ KONUYU DEĞİŞTİRDİ"

Sürekli Cem Yılmaz'ın evinde olan ve orada yaşama başlayan Defne Samyeli'nin ev halleri gelmeye başladı. Ünlü komedyen yaptıkları bir tavla maçı sonrasında hem galibiyetini kutlamak hem de sevgilisinin tepkisini göstermek adına şu paylaşımda bulundu: "5/3 yendim hemen kitap okumaya başladı ve konuyu değiştirdi."

Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli paylaşımı

Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli paylaşımı

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