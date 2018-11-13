Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kaydı liderlere dinletildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1. Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkesin 100. yıldönümü törenleri için gittiği Fransa'dan dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın ele aldığı konulardan biri de Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'ydı.

Cinayetin talimatını kimin verdiğinin ortaya çıkarılması gerektiğini liderlere söylediğini ifade eden Başkan Erdoğan, uluslararası düzeydi olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.

"EROİN ALAN BİRİSİ YAPAR"

Cinayetle ilgili ses kayıtlarını isteyenlere dinlettiklerini anlatan Erdoğan, "Suudilerin istihbaratçısı, kaydı dinlediğinde, 'Herhalde bu eroin almış; bunu ancak eroin alan birisi yapar' diyecek kadar şok oldu." ifadelerini kullandı.

"ÖNCEDEN PLANLANMIŞ CİNAYET"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Kaşıkçı cinayetini konuşurken görüşmemize Merkel ile Macron'u da dahil ettik. Bu cinayetin önceden planlanmış olduğu; emrin Suud'daki üst makamlardan geldiği ortada. Kendisine sonsuz saygı duyduğum Hadim'ül-Harameyn Kral Selman hakkında benim bu tür bir şey düşünmem asla mümkün değil. Ancak biz, talimatı verenin kim olduğunun da ortaya çıkarılmasını istiyoruz.

"TRUMP'A DA SÖYLEDİM"

Katilleri sağda solda aramaya gerek olmadığını Sayın Trump'a da söyledim. Katiller bu 18'in (cinayet öncesi Türkiye'ye gelen 15 kişi de dahil, Suudi Arabistan'da görevden alınanlar) içindedir. Cinayet talimatını kimin verdiği de ortaya çıkarılmalıdır. Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti ne oldu? Gömüldü ise nereye defnedildi? Yoksa parçalanıp kaçırıldı mı? Bizler uluslararası düzeyde de bu olayın takipçisi olacağız.

ABD, FRANSA, KANADA, ALMANYA, İNGİLTERE

Biz bu cinayetle ilgili ses kayıtlarını bizden isteyenlerin hepsine dinlettik. İstihbarat örgütümüz hiçbir şeyi saklamadı. Suudiler dahil, ABD, Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere kim istediyse hepsine dinlettik.

"KAYIT GERÇEKTEN BİR FELAKET"

Kayıt gerçekten bir felaket. Hatta Suudilerin istihbaratçısı, kaydı dinlediğinde, 'Herhalde bu eroin almış; bunu ancak eroin alan birisi yapar' diyecek kadar şok oldu."