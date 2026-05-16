Cemal Kaşıkçı dosyası Fransa'da yeniden açıldı

Vatandaşı olduğu Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim 2018'de öldürülen Cemal Kaşıkçı'yla ilgili dosya Fransa'da açılıyor.

Fransa adli makamları, 2002 yılında Trial International ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütlerinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman aleyhinde bulundukları suç duyurusu sonucunda soruşturma başlattı.

Şikayetçi organizasyonlar, bin Selman'ı işkence ve zorla kaybetmeye iştirakle suçluyor.

SİSTEMATİK BİR SALDIRI OLUP OLMADIĞI İNCELENECEK

Fransız mahkemesi, şikayete dair konuların, "insanlığa karşı suç olarak nitelendirilebilme ihtimalinin dışlanamayacağına" hükmetti.

Mahkeme, suikastın Riyad yönetimine muhaliflere karşı ortak bir plan dahilinde işlenip işlenmediğini ve bunun sivillere yönelik sistematik bir saldırının parçası olarak kabul edilip edilmeyeceğini inceleyecek.

NE OLMUŞTU?

Cemal Kaşıkçı, Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda Suudi ajanlarca öldürülmüş ve cansız bedenin vücut bütünlüğü bozulmuştu.

ABD istihbaratı, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin bin Selman tarafından onaylandığı kanaatinde olduğuna dair açıklama yaptı.

Bin Selman iddiaları reddetmişti.

Türkiye’de görülen davada mahkeme, 2022 yılında 26 Suudi Arabistanlı sanık hakkındaki yargılamayı durdurmuş ve dosyanın Suudi Arabistan’a devrine karar vermişti.