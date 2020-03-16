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Cemevlerinde de ibadete ara verildi

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, koronavirüs tehdidine karşı cemevlerindeki ibadetlere ara verdiklerini bildirdi.

AA | 16.03.2020 - 16:55..
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Diyanet'ten yapılan 'namazları cami ve mescitler yerine evlerde kılın' açıklamasının ardından cemevleri de harekete geçti.

Buna göre ibadetlere ara verildiği açıklandı.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, dünyada hızla yayılan koronavirüsün çok sayıda ölüme yol açtığını hatırlattı.

Toplum sağlığının her şeyden önemli olduğunun altını çizen Özdemir, bu konuda devletin aldığı her kararın yanında olduklarını vurguladı.

"HÜKÜMETİMİZ NE DERSE ONU UYGULAYACAĞIZ"

Bu kapsamda, cemevlerinde bir dizi tedbirler alıp dezenfekte işlemleri yaptırdıklarını dile getiren Özdemir, "Artan tehdit karşısında cemevlerimizi bir süreliğine ibadete kapatma kararı aldık. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi' açıklamasını olumlu karşılıyoruz. Çok sağlıklı bir karar alınmıştır. Bundan sonra da hükümetimiz ne derse biz onu uygulayacağız." dedi.

Cemevlerinde de ibadete ara verildi

40'IN ÜSTÜNDE CEMEVİNDE İBADETE ARA VERİLDİ

Özdemir, şu anda irtibatlı oldukları 40'ın üstünde cemevinde ibadete ara verildiğini, Anadolu'daki diğer cemevlerinde de bu yönde tedbir alındığını öğrendiklerini kaydetti.

Cemevlerinde de ibadete ara verildi

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