Cemil Çiçek: Kaliteli kanun üretemiyoruz

Adana Sanayi Odası’nda, Yargıtay Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Adana Barosu ve ADASO iş birliğiyle “Güncel Gelişmeler Işığında İş Hukukuna İlişkin Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu” düzenlendi. İki gün sürecek etkinlikte iş hukukuna dair güncel sorunlar ve çözüm önerileri ele alınıyor.

Sempozyuma 24’üncü Dönem TBMM Başkanı, eski Adalet Bakanı ve TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek’in yanı sıra Vali Mustafa Yavuz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak, akademisyenler ve yargı mensupları katıldı.

“İŞ HUKUKU EN KARMAŞIK ALANLARDAN BİRİ”

Açılış konuşmasında değerlendirmelerde bulunan Cemil Çiçek, iş hukukunun hem düzenlenmesi hem de uygulanması en zor hukuk alanlarından biri olduğunu ifade etti. Bu alandaki sorunların yalnızca yasal düzenlemelerle çözülemeyeceğini vurgulayan Çiçek, toplumsal ve mesleki etik boyutuna da dikkat çekti.

Çiçek, toplumda adalet ve hakkaniyet bilincinin zayıfladığını, fırsatçılığın öne çıkmasının hem hukuk sistemini hem de yargı kararlarını zorladığını belirtti.

“İÇ BARIŞ İÇİN İŞ BARIŞI ŞART”

Konuşmasında toplumsal huzur ile çalışma hayatı arasındaki ilişkiye de değinen Çiçek, iş barışının sağlanmasının iç barış açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. İş hayatındaki sorunların çözülmeden toplumsal uyumun tam anlamıyla sağlanamayacağını ifade etti.

“KALİTESİZ KANUNLAR YARGIYI DA ZORLUYOR”

Uygulamada yaşanan sıkıntıların önemli bir nedeninin kanunların kalitesi olduğunu dile getiren Çiçek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

“Bir samimi itiraf olarak söyleyeyim; yeteri kadar kaliteli kanun çıkaramıyoruz. Bu nedenle önüne gelen yargıyı suçluyor. Halbuki yargının o kadar günahı yok. Kanunlar kaliteli değilse uygulamacıların işi de zorlaşıyor.”

Kanunların sık değişmesinin de toplumsal dönüşüm kadar, mevzuatın yeterince kapsayıcı olmamasından kaynaklandığını belirten Çiçek, dil ve ifade yetersizliklerinin de yasal düzenlemeleri zorlaştırdığını savundu.

İKİ GÜN BOYUNCA İŞ HUKUKU MASADA

Sempozyum kapsamında; bireysel iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk ve tahkim, yeni nesil çalışma türleri, iş sözleşmesinin sona ermesi, kıdem tazminatı ve Anayasa Mahkemesi’nin iş hukukuna ilişkin bireysel başvuru kararları gibi birçok başlık ele alınıyor. Etkinlikte akademisyenler ve hukukçular, uygulamadaki sorunlara yönelik çözüm önerilerini tartışıyor.