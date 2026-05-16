Cemil Tugay: İzmir’in Körfezi gavurun körfezi mi?

İzmir'in sorunları bitmek bilmiyor...

Şehir sık sık sokaklarda oluşan çöp yığınları ile gündeme gelirken vatandaşların hayatını felç eden tek problem bu değil.

Körfez'de oluşan kirlilik ve yaydığı koku da kentin en çok eleştirilen sorunlarından biri olarak öne çıkıyor.

BELEDİYE SORUMLULUĞU ÜZERİNE ALMIYOR

Oluşan duruma herhangi bir çözüm üretemeyen belediye ise suçu başkalarına atmayı tercih ediyor.

İzmir Belediye'sinin mayıs ayı toplantısın 3'üncü birleşiminde konuşan Belediye Başkanı Cemil Tugay, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İZMİR KÖRFEZİ GAVURUN MU"

AK Partili Meclis Üyesi'nden gelen eleştirilere tepki gösteren Tugay, "İzmir’in Körfezi Gavurun Körfezi mi?

Nasıl oluyor da İzmit'inkini yapıyorsun da, nasıl oluyor Fethiye'ninkini yapıyorsun da, İzmir'inkini yapmıyorsun?" ifadelerini kullandı.

"NİYE BİR KURUŞ HARCAMADINIZ"

İzmir’den 951 milyar vergi toplanıp 32 milyar liralık yatırım ayrıldığını iddia eden Belediye Başkanı, "Niye bir Kuruş harcamadınız? Nerede bizim çevre yolumuz? İzmir'e bir metre, metro yaptınız mı?

Elimizdeki binaları almaktan başka ne yapıyorsunuz siz ya? Ben sizi affetmiyorum. Ben sizi affetmiyorum. Allah, İzmir'e hizmet gelmesinin önünde duran herkesin cezasını versin" dedi.

SUÇU ÜZERİNDEN İLK ATIŞI DEĞİL

Daha önce şehrin kronikleşmiş sorunlarını sıralayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, iktidarın bu sorunları çözerek kendisini İzmirlilere sevdirmesi gerektiğini söylemişti.

Tugay açıklamasında "İkinci çevre yolunu yapmak, Körfez'in temizlenmesine yardımcı olma gibi yapacağınız tonla iş var. Bunları yapın bunlarla inanın gerçekten İzmirliye kendinizi sevdirebilirsiniz." diye konuşmuştu.