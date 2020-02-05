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Cemre Kemer: 17 yıldır böyleyim

Cemre Kemer, kendisini zayıf diye eleştirenlere cevap verdi.

Haber Merkezi | 05.02.2020 - 06:56..
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Hepsi grubunun solistlerinden Cemre Kemer, kendine bambaşka bir hayat çizdi. Müzik kariyerine ara veren Kemer, şu sıralar sakin bir hayat sürüyor.

AŞK TATİLİ

Kendini spora veren güzel şarkıcı pilates yapıp, dünya turuna çıkıyor. Uzun zamandır Emir Medina ile aşk yaşayan güzel şarkıcı, sevgilisiyle birlikte Seyşel Adaları'na gitti.

Cemre Kemer: 17 yıldır böyleyim

Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Kemer'in paylaşımlarına ilgi büyük oldu.

Zayıf olduğuna dair eleştirilerden dert yanan Kemer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BEN BÖYLEYİM"

Bu fotoğrafını instagram hesabından yayınlayan güzel şarkıcı, 'Ben kendimi bildim bileli aynı kilodayım. İki yukarı iki aşağı okulda bale öğrencisiyken de bu böyleydi. İki sene evvel kortizon kullanarak uzun bir tedavi oldum, yine almadım. Ortalama 17 yıldır... Beğensinler, beğenmesinler hiç problem değil. Sağlığım yerinde, kan tahlillerim gayet iyi ben buyum' açıklamasını yaptı.

Cemre Kemer: 17 yıldır böyleyim

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