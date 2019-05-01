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Çene ile çalışan mause icat etti

İzmir'de, MS hastası olan ve boynundan aşağısını kullanamayan amcasının durumundan etkilenen lise öğrencisi, çene hareketleri ile çalışan mouse tasarladı.

DHA | 01.05.2019 - 11:23..
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İzmir'de, 20 yaşındayken Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanan ve boynundan aşağısı tutmayan amcası için 14 yaşındaki Yiğit Burağan Doğan, harekete geçti.

3 AY BOYUNCA ARAŞTIRDI

Amcası Oktay Doğan’ın (40), bilgisayar kullanmayı çok sevdiğini ancak tek başına bilgisayar kullanamadığını ve onun bu durumundan çok etkilediği için de böyle bir aparat tasarladığını anlatan Yiğit Burağan Doğan, icadı için 3 ay boyunca araştırma yaptı.

Çene ile çalışan mause icat etti

 

KORUYUCU KULAKLIKTAN FAYDALANDI

Yiğit Doğan, çene mouse projesini geliştiren Doğan, projeyi tasarlarken işçilerin inşaatlarda kullandığı koruyucu kulaklıktan faydalandı. Kulaklığı kesen ve mouse'u bu kulaklığın içine yerleştiren Yiğit Burağan Doğan tasarımını şöyle anlattı:

"Mouse'un daha rahat kullanılması için baskı uygulanan tuşlarını köpük yardımıyla biraz yükselterek sabitledim. Yan taraflarına monte ettiğim bakır telleri kulaklarına takarak çenesine oturtulmasını sağladım. Telleri kişinin yüzünü tahriş etmemesi için kumaşla sardım. Daha sonra bir sırtlığa yerleştirdiğim aparatın üzerine mouse'u yerleştirdim. Sert bir zemine temas edebilmesi için buraya mukavvadan bir zemin oluşturdum."

Çene ile çalışan mause icat etti


BİLGİSAYARI RAHATLIKLA KULLANABİLECEK

Yiğit Burağan Doğan tarafından geliştirilen sistem ile özellikle boyundan aşağısını hareket ettiremeyen kişiler, çene yardımı ile bilgisayarı rahatlıkla kullanabilecek. Amcasının henüz bu sistemi görmediğini kaydeden Doğan, "Amcam henüz kullanmadı. Yakında kullanacak. Böyle bir proje üzerinde çalıştığımı biliyordu. Bunu yaptığımı duyunca mutlu oldu. Böylece artık yardım almadan bilgisayarı kullanacak." dedi.

PROJESİ BİRİNCİ OLDU

Okul tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Proje ve Bilim Şenliği’nde de çalışması birinciliğe layık görülen Doğan, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından düzenlenen yarışmalarına katılacağını da belirtti.

Çene ile çalışan mause icat etti

"BİZİ GURURLANDIRDI"

Doğan’ın öğrencisi olduğu lisenin müdürü Serkan Taşçıoğlu ise "Yiğit’in yaptığı proje bizi de çok sevindirdi ve gururlandırdı. İnovatif olması, teknolojiyi kullanması, geleceğe yönelik bir çığır açması ve ayrıca bir akrabasına karşı olan duyarlılığını göstermesi açısından çok değerli. Bu tarz projeleri daha üst boyuttaki yarışmalara, organizasyonlara göndererek de değerlendirmeyi düşünüyor." diye konuştu.

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