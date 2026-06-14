Cenevre'de G7 protestosu biber gazlı müdahaleyle sona erdi

Mon Repos Parkı'nda toplanan göstericiler, yarın Fransa'da başlayacak G7 Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla şehir merkezine ve Cenevre Gölü çevresine yürüdü.

Kent genelinde bazı binalara "G7'ye Hayır" pankartları ve Filistin bayrakları asılarak gösterilere destek verildi. Ancak protestolar sırasında maskeli bir grubun neden olduğu olaylar tansiyonu yükseltti.

Taşkınlık çıkaran gruplara polis biber gazıyla müdahale ederken, yaşanan arbede sonucu çok sayıda araç ve iş yerinin yanı sıra bazı Birleşmiş Milletler binalarında da hasar meydana geldi.

"DÜNYANIN BU ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNDEN YORULDUK"

Gösteriye katılan Fransız aktivist Juan De Dios, G7 ülkelerinin dünya genelindeki çatışmaların çözümü konusunda yeterli adım atmadığını savundu.

Filistin'e destek vermek için alanda bulunduğunu belirten Dios, Gazze'de yaşanan soykırımın sona ermesi gerektiğini söyledi.

İsviçreli protestocu Mark Hottinger ise dünyanın büyük çoğunluğunun barış içinde yaşamak istediğini ifade ederek, hükümetlerin savaşlardan ekonomik kazanç elde ettiğini öne sürdü.

Göstericilerden Nina Massy, kapitalist sistemi ve G7 ülkelerinin politikalarını protesto etmek amacıyla eyleme katıldığını belirtirken, halkın sesinin yeterince duyulmadığını savundu. İsviçreli Flora da ülkelerinin küresel gelişmeler karşısında daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade ederek, İsrail'e yönelik silah desteği iddialarını eleştirdi.

GÖZLER EVİAN'DAKİ ZİRVEDE

Dünya ekonomisinin önde gelen ülkelerini bir araya getiren G7 Zirvesi, 15-17 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın Cenevre'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Evian-les-Bains kentinde gerçekleştirilecek.

Zirvede küresel ekonomi, güvenlik ve uluslararası krizlerin ele alınması bekleniyor.