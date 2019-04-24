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Cengiz Kurtoğlu 5. kez dede oldu

Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, son torunuyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 13:31..
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Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun büyük oğlu Orçun Bora Kurtoğlu, üçüncü kez baba oldu.

"HOŞ GELDİN KIZIM"

Özge Kurtoğlu ile evli olan Orçun Bora Kurtoğlu'nun, üçüncü çocuğu Nisan dünyaya geldi. Kızı Nisan'ı kucağına alan Orçun Kurtoğlu, sosyal medya hesabından bir fotoğraf karesi paylaşarak şu notu düştü: "Güzel kızım hoş geldin. Adının geçtiği her yerde çiçek açsın."

"PRENSESİM"

Cengiz Kurtoğlu ise heyecanını Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı: "Prensesim; sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle bir ömrün olsun. Hoşgeldin Nisan Kurdoğlu."

Cengiz Kurtoğlu'nun küçük oğlu Aydın'ın da iki çocuğu var.

Cengiz Kurtoğlu 5. kez dede oldu

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