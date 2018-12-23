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Cengiz Kurtoğlu öpüşen çifte tepki gösterdi

Cengiz Kurtoğlu, konserinin sonlarına doğru evlilik yolunda ilk adımlarını sahnede atmak isteyen, genç hayranlarının mutluluklarına şahitlik etti.

Haber Merkezi | 23.12.2018 - 19:49..
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Sahneye çağırdığı gençlere, mutlu bir yuva kurmanın şifrelerini veren ve hayat tecrübelerinden örnekler sunan Cengiz Kurtoğlu, evlilik teklifinin ardından birbirleri ile öpüşen çifti görünce panikledi.

"AMAN"

Seyircilerin şaşkın bakışları arasında ''Ne yapıyorsunuz arkadaşlar, o işi evlenince evde halledersiniz. Aman.'' sözleri ile genç çiftin ilk öpücüğünü elleriyle sansürleyen Cengiz Kurtoğlu, seyirciyi güldürdü.

Bu anların ardından Kurtoğlu, çifte "Sizden tek bir isteğim var. 50 yıl sonra yaşarsam yine bu sahnede buluşalım ve her şey nasıl gidiyor konuşalım" dedi.

Cengiz Kurtoğlu öpüşen çifte tepki gösterdi

Cengiz Kurtoğlu öpüşen çifte tepki gösterdi

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