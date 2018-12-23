Cengiz Kurtoğlu öpüşen çifte tepki gösterdi

Sahneye çağırdığı gençlere, mutlu bir yuva kurmanın şifrelerini veren ve hayat tecrübelerinden örnekler sunan Cengiz Kurtoğlu, evlilik teklifinin ardından birbirleri ile öpüşen çifti görünce panikledi.

"AMAN"

Seyircilerin şaşkın bakışları arasında ''Ne yapıyorsunuz arkadaşlar, o işi evlenince evde halledersiniz. Aman.'' sözleri ile genç çiftin ilk öpücüğünü elleriyle sansürleyen Cengiz Kurtoğlu, seyirciyi güldürdü.

Bu anların ardından Kurtoğlu, çifte "Sizden tek bir isteğim var. 50 yıl sonra yaşarsam yine bu sahnede buluşalım ve her şey nasıl gidiyor konuşalım" dedi.