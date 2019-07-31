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Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun: Eşantiyon bilet yok

Arabesk müziğin sevilen isimleri Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, sevenleriyle buluştu.

Haber Merkezi | 31.07.2019 - 10:41..
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Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, önceki akşam birlikte sahneye çıktı.

Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun: Eşantiyon bilet yok

"BİZİM BİLETLER TÜKENDİ"

Konser alanını tıklım tıklım dolduran iki yıldız, “Biz yaklaşık 3-4 seneden beri Cengiz Ağabey ile burada performans gerçekleştiriyoruz ve biz ilk çıktığımızda ne kadar heyecanlandıysak, şu anda da aynı heyecanı yaşıyoruz. İnsanlar sürekli bize ilgi gösterdi. Günler öncesinden biletler tükendi. Buna alışığız. Eşantiyon bilet dağıtarak konser yapılmaz.” dedi.

İzleyiciler arasında Eser Yenenler ile 5,5 aylık hamile eşi Berfu Yıldız da vardı.

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