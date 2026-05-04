CENTCOM: İki gemi Hürmüz Boğazı'nı geçti

Orta Doğu'da hareketlilik devam ediyor...

ABD, geçtiğimiz haftalarda İran limanlarına giren ve çıkan tüm gemilere yönelik bir deniz ablukası uygulamaya başlamıştı.

Abluka, İran limanlarına yönelik trafiği hedef alırken, Boğaz'dan diğer limanlara giden gemilerin serbest geçişinin engellenmeyeceği belirtilmişti.

CENTCOM, USS Frank E. Peterson ve USS Michael Murphy destroyerlerinin Boğaz'dan geçerek Basra Körfezi'nde mayın temizleme görevine başladığını paylaşmıştı.

İRAN 'VURDUK' DEDİ, ABD YALANLADI

CENTCOM, ablukayı uygularken aynı zamanda mayın temizleme ve seyrüsefer özgürlüğünü koruma faaliyetlerini de sürdürüyor.

İran medyası Hürmüz Boğazı'nda bir ABD gemisinin bombalandığını duyurmuş, CENTCOM ise bu haberi yalanlamıştı.

"2 GEMİ HÜRMÜZ'DEN GEÇTİ"

CENTCOM yaptığı son açıklamada, ABD bayraklı iki geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığını duyurdu.

Açıklamaya göre, söz konusu gemiler, ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyerleriydi.

HÜRMÜZ BOĞAZI

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği kritik bir su yolu.

Boğaz, Orta Doğu'daki petrol ve LNG üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.