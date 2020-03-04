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Cep telefonlarına yeni bir vergi daha geldi

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni bir kararname ile cep telefonlarına yüzde 1 oranında ek vergi getirildi.

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 13:37..
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Ülkemizde, cep telefonlarından alınan vergi oranı bir hayli yüksek ve bu vergilere, bugün bir yenisi daha eklendi.

Resmi Gazete'de yayınlanan ve 15 gün sonra yürürlüğe girecek yeni kararname ile cep telefonlarına, yüzde 1'lik ek vergi getirildi.

Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü boş CD, DVD ve USB bellek gibi taşıyıcı cihazlardan alınan kesinti oranları listesine akıllı telefonlar da eklendi.

YÜZDE 1'LİK YENİ VERGİ

Bu değişiklikle birlikte, hem yurt dışından ülkemize giren hem de ülkemizde üretilen bütün cep telefonlarına yüzde 1'lik bir vergi daha uygulanacak. Kesilen bu vergiler ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aktarılacak.

smartphone

Cep telefonlarına gelecek yeni vergi, ithal telefonlarda gümrük değeri satış bedeli üzerinden, Türkiye’de üretilen cep telefonlarında ise imalat bedeli üzerinden hesaplanarak uygulanacak.

Resmi Gazete'nin ilgili kararnamesini okumak için tıklayın.

telefon

Cep telefonlarına yeni bir vergi daha geldi

Cep telefonlarına yeni bir vergi daha geldi

Cep telefonlarına yeni bir vergi daha geldi

Cep telefonlarına yeni bir vergi daha geldi

Cep telefonlarına yeni bir vergi daha geldi

Cep telefonlarına yeni bir vergi daha geldi

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