Cep telefonu hatlarında yeni dönem 25 Haziran'da başlıyor

Elektronik haberleşme sektöründe tüketici haklarına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikler, mobil iletişim alanında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında, hem bireysel hem de kurumsal aboneliklerin daha sıkı denetlenmesi hedefleniyor.

Yeni uygulamayla birlikte, mobil operatörler artık bir kişi, adına açılabilecek telefon hattı sayısında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen üst sınırın üzerine çıkamayacak. Böylece kimlik bilgilerinin kötüye kullanılması ve kayıt dışı hat kullanımının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

AYNI KİŞİ ADINA AÇILABİLECEK HAT SAYISINA SINIR

Yönetmelik değişikliğinin en dikkat çeken maddelerinden biri, abonelik sayısına getirilen sınırlama oldu. Buna göre elektronik haberleşme işletmecileri, BTK'nın belirlediği limitin üzerinde yeni abonelik işlemi gerçekleştiremeyecek.

Uygulamanın, özellikle farklı amaçlarla çok sayıda hat edinilmesinin önüne geçmesi ve abonelik kayıtlarının daha sağlıklı şekilde takip edilmesini sağlaması bekleniyor.

ABONELERİN AKTİFLİĞİ DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİLECEK

Yeni kurallar kapsamında işletmeciler, üç ayda bir tüm abonelerinin aktiflik durumunu kontrol etmek zorunda olacak. Gerçek kişi abonelerin ve kurumsal abonelerde yetkili olarak görünen kişilerin kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden doğrulanacak.

Kurumsal aboneliklerde ise yalnızca yetkili kişinin bilgileri değil, şirket veya kurumun tüzel kişiliğinin devam edip etmediği de sistem üzerinden denetlenecek.

TEYİT EDİLEMEYEN HATLAR İÇİN KADEMELİ SÜREÇ

Düzenlemeye göre abonelik bilgilerinin doğrulanamaması halinde operatörler, belirli bir prosedür uygulayacak. İlk aşamada, abonelere kayıtlı iletişim numaraları üzerinden kısa mesaj gönderilerek bilgilendirme yapılacak.

Kimlik veya aktiflik doğrulamasının sağlanamaması durumunda hatlar, 30 gün içerisinde kısıtlanabilecek. Sorunun devam etmesi halinde ise abonelikler,, 90 gün içinde tamamen kapatılabilecek.

Bu uygulamanın, uzun süredir kullanılmayan veya sahibi tespit edilemeyen hatların sistemden temizlenmesini sağlaması hedefleniyor.

KURUMSAL ABONELİKLERDE FARKLI UYGULAMA

Kurumsal aboneliklerde ise farklı bir prosedür izlenecek. Şirketin veya kurumun tüzel kişiliği devam ettiği halde yetkili kişinin aktifliği doğrulanamazsa, hatlar doğrudan kısıtlanmayacak.

Ancak işletmeci tarafından yeni bir yetkili tanımlanana kadar abonelik üzerinde devir, numara taşıma veya yeni hat işlemleri gibi çeşitli abonelik işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

YÜRÜRLÜK TARİHİ 25 HAZİRAN

Mobil abonelik sisteminde önemli değişiklikler içeren düzenleme, 25 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek. Sektör temsilcileri, uygulamanın hem güvenliği artıracağını hem de kayıt dışı aboneliklerin önüne geçilmesine katkı sağlayacağını değerlendiriyor.