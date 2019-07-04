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Cep telefonuyla çektiği filden tokat yedi

Zambiya’yı ziyaret eden ABD’li turist grubunda bulunan kadın, fotoğraf çekmek istediği sırada filin tokatına maruz kaldı.

İHA | 04.07.2019 - 15:23..
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ABD’li bir grup, Zambiya'ya gitti.

Burada hayvanat bahçesini ziyaret eden grup, bir fili görünce duraksadı. ABD'li gruptaki bir kadın da fil ile geçirdiği dakikaları ölümsüzleştirmek için telefonunu çıkararak, fotoğraf çekmeye başladı.

KORKUDAN ARKADAŞINA SIĞINDI

Küçük bir duvarın ardında bulunan fil, fotoğraf çekmeye çalışan kadın turiste hortumu ile tokat attı. Panikleyen kadın elindeki telefonu düşürerek, çareyi yanındaki arkadaşına sığınmakta buldu.

Filden fotoğraf çeken kadına tokat İZLE

Bir Afrika fili ortalama 2 buçuk ila 4 metre uzunluğunda ve 2 ila 6 ton ağırlığında oluyor.

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