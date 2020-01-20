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Ceren Kaplakarslan, anne oldu

Geçen ekim ayında nişanlısı tarafından darp edilen Ceren Kaplakarslan, bebeğini kucağına aldı.

Haber Merkezi | 20.01.2020 - 12:29..
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Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın eski eşi oyuncu ve model Ceren Kaplakarslan, geçen ekim ayında nişanlısı Temel Kankıran tarafından hamileyken darp edilmiş, şikayetçi olmuştu.

TAHLİYE OLMUŞTU

6 aylık hamile olan Ceren Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci’yi silah kabzasıyla vurarak yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan yapımcı Temel Kankıran, yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edilmişti.

RAFET DESTEK OLMUŞTU

Şarkıcı Rafet El Roman da Ceren Kaplakarslan'ın sevgilisinden şiddet görmesine çok üzülmüş, eski eşinin yanında olduğuna dair bir açıklama yapmıştı. Olaydan sonra tedavi olan Kaplakarslan, annesi Nuray Deveci'yle Amerika'ya gitmişti.

Ceren Kaplakarslan’dan müjdeli haber geldi. Amerika'da bir kız bebek dünyaya getirdi. Adını Tuva koyan Kaplakarslan, ilk fotorğaflarını da sosyal medyadan yayınladı.

Oyuncunun Temel Kankıran’a açtığı davalar ise hala sürüyor.

Ceren Kaplakarslan, anne oldu

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