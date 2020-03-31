Ceren Özdemir'in katili yeniden hakim karşısında

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın ikinci duruşması başladı.
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli ile avukatlar katıldı.
DURUŞMA BAŞLADI
Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Arduç ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Duruşma, mahkeme heyetinin salona gelmesiyle başladı.