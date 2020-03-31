Ceren Özdemir'in katili yeniden hakim karşısında

1 Benzin ve motorine indirim Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 10, motorinde 8 kuruş fiyat indirimi gelecek.

2 Atilla Saral ve İnci Türkay Çanakkale'de mahsur kaldı İnci Türkay’la Londra’da yaşayan Atilla Saral, bağ bahçe kontrolü için geldiği Çanakkale’den dönemedi.

3 ABD’li doktorlar çareyi dua etmekte buldu Koronavirüs salgınında ölü sayısında başı çeken ve kötü bir sağlık sistemiyle boğuşan ABD’de devletten umudunu kesen doktorlar, hastalığı dua ederek bitirmeye çalışıyor.

4 Mahalle muhtarı giriş ve çıkışı yasakladı Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi Muhtarı Ferat Çetin, koronavirüs tedbirleri kapsamında mahallesinin girişine 'Virüs nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaktır' yazısını astı.

5 Galatasaray yönetiminden indirip talebi Messi ve Ronaldo gibi dünya yıldızlarının maaşlarında indirime gitmesi, Galatasaray yönetimini harekete geçirdi. Yönetim ilk olarak Falcao, Muslera, Feghouli ve Belhanda'yla görüşecek.

6 Karacabey Belediyespor şampiyonluğunu istiyor TFF 3. Lig 3. Grup'ta en yakın rakibine 19 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan eden Karacabey Belediyespor, liglerin iptal edilmesi halinde kupadan olmak istemiyor.