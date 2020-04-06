taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7367
Euro
7.2886
Altın
1627.14
Borsa
90787.59
Gram Altın
353.075
Bitcoin
47291.68

Çernobil’de orman yangını radyasyonu artırıyor

Ukrayna’da bulunan ve 1986 yılında nükleer felaketin yaşandığı Çernobil’de başlayan orman yangını nedeniyle bölgede radyasyon seviyesi 16 buçuk kat arttı.

İHA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Çernobil’de orman yangını radyasyonu artırıyor

Sovyetler Birliği döneminde 26 Nisan 1986 yılında Ukrayna’daki Çernobil kentinde bulunan nükleer santralde meydana gelen patlamanın tüm dünyada etkileri hala devam ediyor.

Radyasyon bulunması nedeniyle girilmeyen bölgede, 2 gün önce orman yangını başladı.

140 TON SU KULLANILDI

Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler, yangını söndürmek için hemen harekete geçti. Bakanlık açıklamasında yangına AN-32P uçağı ve Mİ-8 helikopterinin yanı sıra, 80 itfaiye aracı ve 140 personelin şu ana kadar 140 ton su kullanılarak müdahale edildiği belirtildi.

Yangın nedeniyle bölgede şu ana kadar 20 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Çernobil’de orman yangını radyasyonu artırıyor

ÇERNOBİL'DE RADYASYON SEVİYESİ AŞILDI

Çernobil kentinde hala nükleer santral faciasının izleri görülürken, bölgede radyasyon seviyesi normalin çok üstünde seyrediyor. Çıkan yangın nedeniyle bölgede yapılan son ölçümlerde bu seviyenin daha da aşıldığı duyuruldu. Uzmanlar tarafından yapılan ölçümlerde Çernobil kentinde radyasyonun normalin 16 buçuk kat üzerinde seyrettiği belirtildi.

HEM KORONA HEM YANGIN ETKİLİYOR

Koronavirüsün yayılmaya devam ettiği Ukrayna’da Kiev yönetimi bir taraftan salgın ile mücadele ederken bir taraftan da yangın nedeniyle zor günler geçirmeye başladı. Yangının hala devam etmesi nedeniyle radyasyon seviyesinin daha da artabileceği, Ukrayna ve komşu ülkelerde yeni bir radyasyon yayılımı riski bulunabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

İlginizi Çekebilir
Koronavirüs ülke ekonomilerini de vuruyor
2008-2009 global finansal krizindekinden daha kötü bir noktaya doğru gidildiğine dikkat çeken IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin durma noktasına geldiğini söyledi.
İtalya'da 104 yaşındaki korona hastası kadın iyileşti
20 kişiyle birlikte yaşadığı huzurevinde hastalığa yakalanan kadının doktoru, "Bu süreçte zekası hiç eksilmedi" dedi.
Almanya’da son 24 saatte 140 kişi virüs nedeniyle öldü
Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1584’e yükselirken; vaka sayısı 100 bin 123 olarak açıklandı.
Deniz Uğur'un dayısı koronadan hayatını kaybetti
Oyuncu Deniz Uğur, dayısının koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini açıkladı. Uğur, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yoğun bakımda, koronavirüs teşhisi konulduğu gün kaybettik" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız
İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız
141
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için hekimlerle buluştu
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için hekimlerle buluştu
70
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden hasta yakalandı
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden hasta yakalandı
159
İngiltere'nin Çin'den aldığı test kitleri virüslü çıktı
İngiltere'nin Çin'den aldığı test kitleri virüslü çıktı
150
Ücretsiz maske başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılacak
Ücretsiz maske başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılacak
58
Türkiye'de karantinaya alınan yerlerin sayısı artıyor
Türkiye'de karantinaya alınan yerlerin sayısı artıyor
42
Elini kaptırdığı makine ile hastaneye götürüldü
Elini kaptırdığı makine ile hastaneye götürüldü
35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir