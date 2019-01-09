CES 2019'da tanıtılan en iyi 5 masaüstü bilgisayar

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2019) tüm hızıyla sürerken, birçok teknoloji üreticisi de ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Bu yıl fuarda, özellikle dizüstü oyun bilgisayarları bir hayli ilgi çekti. Ancak bir bilgisayarda güç ve yükseltilebilirlik arıyorsanız, hiçbir şey masaüstü bilgisayarların yerini tutamaz. İşte CES 2019'un en iyi masaüstü bilgisayarları arasından sizler için seçtiğimiz 5 model:

1. LENOVO YOGA A940

Microsoft'un Surface Studio ikisi bir arada bilgisayarından ilham alan Lenovo, Yoga A940 modelini CES 2019'da tanıttı. 27 inçlik QHD ekranı bulunan bilgisayarda, AMD Radeon RX 560 grafik kartı bulunuyor. 8. Nesil Core i7 işlemciye sahip bilgisayarda, aynı zamanda 32GB RAM bulunuyor. Lenovo Ypga A940, nisan ayında 2 bin 349 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.





2. ASUS PROART PA90

Asus, tam olarak oyuncuları hedef almasa da ProArt PA90, Nvidia Quadro P4000 grafik kartıyla donatılmış mini ve kompakt yapısıyla iş sınıfı performansı bir araya getiriyor. Quadro grafiklere ek olarak, 9. Nesil Intel Core i9 işlemcisi ve 64GB RAM seçeneğiyle dikkatleri üzerine çeken ProArt PA90, aynı zamanda sıvı soğutma teknolojisini kullanıyor.

3. ORIGIN CUBE

Prototip olmasına rağmen Origin'in yeni küp şeklindeki masaüstü kasası, küçültülmüş boyutuna rağmen oyuncu bilgisayarı olarak karşımıza çıkıyor: Bilgisayar, tamamen cam kaplama kasası yüzünden taşıması biraz zor olsa da, en yüksek performans gösterecek şekilde geliştiriebiliyor.

4. CORSAIR ONE PRO I180

Corsair One Pro I180, iş istasyonu içine gizlenmiş bir oyun bilgisayarı olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, bu sade tasarımlı kasaya bir iş istasyonu demesine rağmen, Quadro grafikler ve Xeon işlemciler gibi iş sınıfı özelliklerden ziyade, Nvidia'nın GeForce RTX 2080 Ti ekran kartıyla güçlendirilmiş. Ayrıca bilgisayar, 12 çekirdekli Intel Core i9 işlemciye, 32GB RAM'e, 960GB SSD'ye ve 2TB HDD'ye sahip:

5. DIGITAL STORM AVENTUM X

Geçtiğimiz yıl teknik olarak gösterilmesine rağmen, Digital Storm sonunda Aventum X'in satın alınabileceğini duyurdu. Bilgisayar, şimdiye kadar görebileceğiniz en güçlü masaüstü bilgisaylardan bir tanesi. Intel Core i9 işlemciye sahip bilgisayar, NVLink ile bağlanan dört adet Nvidia GeForce RTX 2080 Ti ekran kartına sahip. Bu güçlü bilgisayarın serin kalmasını sağlamak için şirket, kendi ürettiği özel bir sıvı soğutma sistemini kullanıyor.

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