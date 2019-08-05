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Çete lideri kadın kılığında yakalandı

Brezilya'nın en güçlü suç örgütlerinden birinin lider kadrosunda bulunan suçlunun, kadın hali videoya alındı. Çete liderine, 19 yaşındaki kızının yardım ettiği belirtildi.

REUTERS | 05.08.2019 - 12:28..
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Gericino Hapishanesi'nde çete lideri Clauvino da Silva adlı suçlu, 19 yaşındaki kızının kendisini ziyaret ederken yanında getirdiği kadın kıyafetlerini giydi.

KADIN MASKESİ VE PERUK TAKTI

Silikon kadın maskesi ve uzun siyah saçlı peruk da takan Silva, cezaevinden kaçmaya çalıştığı sırada polislerce yakalandı. Yetkililer, çete liderinin arkada bırakmayı planladığı kızının, başarısız firar denemesindeki rolünün araştırılmaya devam edildiğini belirtti.

Brezilya'da kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışan çete lideri ViDEO

YAKALANDIKTAN SONRAKİ HALİ VİDEOYA ALINDI

Rio Eyalet Hapishanesi İdaresi Sekreterliğince yayınlanan fotoğraflarda Silva, kadın kıyafetlerinin yanı sıra silikon kadın maskesi ve uzun siyah saçlı peruklu haliyle görülüyor. Silva'nın yakalandıktan sonra kıyafetlerini çıkardığı ve ismini söylediği başka bir videosu da yayınlandı.

EN GÜÇLÜ SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDER KADROSUNDA

Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu trafiğini yöneten en güçlü suç örgütlerinden "Kırmızı Komut"un lideri kadrosundaki isimlerden birisi olan Silva'nın, firar girişiminin başarısızlıkla neticelenmesinin ardından yüksek güvenlikli eyalet hapishanesine sevk edildiği belirtildi.

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