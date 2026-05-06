Çetelerle mücadele hız kesmiyor: Dükkan kurşunlayan 'Çirkinler' tutuklandı
Ankara'da Çirkinler çetesi mensubu 5 kişi, haraç istedikleri esnafın işletmesini kurşunlayıp, kurşunlama görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Esnafı tehdit eden çete üyeleri yakalandı.
Yasadışı suç örgütlerine karşı mücadele tam gaz devam ediyor.
Motosikletli saldırı ekipleri kuran, kendilerine haraç vermeyen esnafın işletmelerini kurşunlayan yeni nesil suç örgütlerine ardı ardına operasyonlar yapılıyor.
5 TUTUKLAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerinden Çirkinler çetesine yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
ATEŞ AÇTIKLARI GÖRÜNTÜLERİ KENDİLERİ PAYLAŞTI
Çete üyelerinin esnafı ve iş insanlarını tehdit ederek haraç istedikleri, haraç vermeyi kabul etmeyen işletmeleri kurşunladıkları tespit edildi.
Saldırganlar, kurşunlama görüntülerini iş insanlarını korkutmak için kendileri sosyal medya kanallarından paylaştı.
SİLAHLARI ÇÖP YIĞININA SAKLAMIŞLAR
Tutuklanan saldırganların 4 farklı suç olayına karıştığı ortaya çıktı.
Çete üyelerinin, iş yeri kurşunlamada kullandıkları silahları metruk bir arazideki çöp yığının içine sakladığı tespit edildi.